Бывший директор Копыльского филиала сыродельного комбината приговорен к 7,5 года колонии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района вынес приговор бывшему директору Копыльского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" за коррупционные преступления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Работая в должности директора филиала, обвиняемый принял решение о проведении строительно-монтажных работ, для которых выбрал одно из ОДО. При этом он не убедился в возможностях этой подрядной стройорганизации: в наличии профессионально квалифицированных рабочих в штате, материально-технической и информационной базы, реализованных аналогичных проектов, сопоставимых по виду и объему, специального оборудования (машин и механизмов), необходимого для выполнения заказа, деловой репутации. Затем он заключил от имени сыродельного комбината с ОДО договор стройподряда на текущий ремонт склада готовой продукции, который фактически не ремонтировался, но под этим видом проводился капремонт не состоящего на балансе филиала здания авторемонтной мастерской. Тем самым ОАО был причинен ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, ОДО безвозмездно изготовило и установило в доме обвиняемого набор кухонной мебели по индивидуальному заказу со встраиваемой бытовой техникой. Также был проведен ремонт кухни и коридора. Как отметили в суде, эти услуги обвиняемый получил за выполнение строительно-монтажных работ на территории филиала, а также за заключение в будущем договоров по реконструкции объектов филиала. Незаконное вознаграждение оценили на общую сумму более чем Br33 тыс., т.е. в особо крупном размере.

Судом бывший директор приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Обвиняемый заключен под стражу в зале суда, до этого он находился под домашним арестом.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-