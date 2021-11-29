Бывший директор КУП в Минске подозревается в превышении служебных полномочий

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска по результатам проверки соблюдения антикоррупционных норм при распоряжении госимуществом возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора коммунального предприятия за превышение служебных полномочий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Подозреваемая с февраля по июль 2019 года в нарушение законодательства заключила с другими людьми дополнительные соглашения к договорам подряда на ведение бухгалтерского учета и составление отчетности. Фактически эти работы выполняла заместитель главного бухгалтера, а перечисленные деньги получала подозреваемая. Сумма ущерба превысила Br7 тыс.
Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.426 Уголовного кодекса Беларуси. Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-