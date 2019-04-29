Бывший гендиректор "Би энд Би иншуренс Ко" приговорен к 2 годам ограничения свободы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного страхового общества "Би энд Би иншуренс Ко", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. Ему назначено 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Бывший гендиректор лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

В апреле 2018 года Министерство финансов приостановило действие специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой деятельности ОАСО. Обвиняемый, зная об этом, организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов путем заключения допсоглашений между обществом и страхователями. Таким образом вносились изменения и дополнения в ранее заключенные и действующие договоры, касательно расширения их новыми объектами, за что перечислялись страховые взносы. В результате незаконной предпринимательской деятельности от страхователей получено более Br170 тыс. Незаконный доход "Би энд Би иншуренс Ко" оценили на общую сумму свыше Br110,8 тыс.-0-