Бывший гендиректор "Ивацевичдрева" приговорен к пяти годам колонии

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд на выездном заседании сегодня огласил приговор в отношении бывшего генерального директора ОАО "Ивацевичдрев", передает корреспондент БЕЛТА.

В период с 2014 по 2017 год при организации поставок меламина и химических добавок руководитель завода мог заключать договоры непосредственно с предприятием-производителем этих веществ. Вопреки интересам службы и из корыстной заинтересованности он необоснованно включил в схему поставок товаров созданную для этих целей коммерческую структуру. Компания-посредник была подконтрольна его сыну и компаньону. При содействии гендиректора "Ивацевичдрева" они признавались победителями в конкурсах на поставки меламина и химических добавок, заключали соответствующие контракты и систематически получали прибыль. В результате ОАО причинен ущерб на сумму Br749,6 тыс.

Бывшему руководителю деревообрабатывающего предприятия инкриминировалось совершение преступления по ч.3 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК. Брестский областной суд признал мужчину виновным. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Также он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Сын экс-гендиректора во время следствия полностью возместил "Ивацевичдреву" ущерб и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Его компаньон оказался на скамье подсудимых за пособничество в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.6 ст.16 и ч.3 ст.424 УК). Судом мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. На пять лет он лишен права занимать должности , связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в Верховном суде.-0-