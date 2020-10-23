Бывший главбух ДРСУ Ляховичского района осуждена на 4 года колонии

23 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня огласил приговор по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемая работала главным бухгалтером Ляховичского дорожного ремонтно-строительного управления. С января 2010 года по февраль 2018-го, пользуясь служебным положением, завышала себе и некоторым работникам зарплаты, суммы премий, материальной помощи. Фальсифицировала сведения в платежных поручениях и списках на перечисление денег. В том числе их получала дочь главбуха, фиктивно трудоустроенная на предприятие. Общая сумма похищенных средств составила почти Br378 тыс.

Во время судебного разбирательства фигурантка полностью возместила ущерб.

Женщину признали виновной по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) УК. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. На такой же срок она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

По амнистии женщине на один год сократили наказание.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.-0-