Бывший главный бухгалтер Сенненского ЖКХ купила себе за счет предприятия айфон

13 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Бывший главный бухгалтер Сенненского ЖКХ купила себе за счет предприятия смартфон Apple iPhone X стоимостью Br3 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Работая в должности главного бухгалтера УП "Сенненское ЖКХ", женщина 1989 года рождения 30 марта 2018 года по доверенности с поддельной подписью директора предприятия приобрела в одном из салонов связи дорогостоящий смартфон для личного пользования. Афера сотрудницы вскрылась спустя несколько месяцев при проведении проверки УБЭП УВД Витебского облисполкома, которая проводилась во время инвентаризации материально-технических ценностей после увольнения руководителя. Последний даже не подозревал о дорогостоящем приобретении предприятия.
За служебный подлог в отношении любительницы дорогих айфонов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 УК РБ, максимальная мера наказания по которой предусматривает до двух лет лишения свободы.-0-
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