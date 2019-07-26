Бывший главный инженер "Бабушкиной крынки" приговорен к 10 годам за хищения

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Могилева вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера ОАО "Бабушкина крынка" и учредителей юрлиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Могилевского облсуда.

Установлено, что главный инженер, желая незаконно обогатиться за счет предприятия, действовал в составе организованной преступной группы со своим знакомым и супругой с октября 2013 по февраль 2017 года. Те были учредителями и руководителями подконтрольных субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали исключительно для совершения преступления. Обвиняемые поставляли в ОАО различные товары по необоснованно завышенным ценам относительно цен добросовестных поставщиков. Таким образом фигуранты завладели деньгами предприятия в особо крупном размере на общую сумму более Br417 тыс.

После рассмотрения дела в суде все фигуранты признаны виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Бывший главный инженер приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, его знакомый - к 7, жена - к 6 годам лишения свободы. Кроме того, все лишены права занимать определенные должности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-