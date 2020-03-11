Бывший начальник управления информбезопасности Беларусбанка признал вину во взяточничестве

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности Беларусбанка Алексей Милованов признал свою вину в получении взяток, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд сегодня продолжает разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур.

Милованов в 2010-2017 годах был заместителем начальника управления информационной безопасности Департамента безопасности Беларусбанка, с мая 2017-го по 8 февраля 2019 года - начальником этого управления. Его обвиняют в том, что он в 2016 году договорился с директором фирмы "ДПА" Сергеем Шарковым содействовать в вопросах заключения и исполнения договоров между банком и "ДПА".

Как было озвучено в суде, Милованов брал процент от сделок. Согласно обвинению, он неоднократно на заседаниях комиссии по закупке голосовал за "ДПА". К примеру, один из заключенных в итоге договоров касался программного обеспечения Oracle. Сумма сделки была более Br4 млн. В обвинении были перечислены факты визирования Миловановым договоров с "ДПА".

В итоге в марте 2017-го он за данные услуги получил от Шаркова $5 тыс. В феврале 2018 года получил в Украине от неустановленного лица $3,5 тыс. В апреле этого же года в Украине получил от неустановленного лица еще $5 тыс., а в октябре - $10 тыс. В феврале 2019-го принял от Шаркова $3,5 тыс. При этом тот поместил деньги в багажник авто Милованова у ТЦ в Минске.

Всего, как гласит обвинение, Милованов получил за действия в интересах "ДПА" $27 тыс. "Я признаю свою вину в полном объеме, глубоко раскаиваюсь", - сказал сегодня на суде Милованов.-0-