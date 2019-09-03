3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бывший работник похитил с агропредприятия в Гомельском районе более 1,3 т пшеницы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Бригадир КСУП "Восток" 22 августа обратился в милицию с заявлением о краже зерна нового урожая. Ночью с открытого зерносклада агрогородка Красное было вывезено более 1 т пшеницы. При опросе сторож уверял следственно-оперативную группу, что ничего в ту ночь не видел и не слышал.
Оперативники уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками БЭП и участковым инспектором обнаружили зерно на подворье 27-летнего местного жителя. Как выяснилось, ранее он работал на этом сельхозпредприятии. Сотрудники милиции доказали, что к краже имел причастность как владелец подворья, где нашли пропавшую пшеницу, так и сторож.
Как выяснилось, экс-работник предложил 30-летнему охраннику за денежное вознаграждение разрешить вывезти немного зерна. Тот согласился. Бывший аграрий запряг на ферме в повозку коня, вместе с приятелем нагрузил телегу и вывез пшеницу. Подсчитав примерную выгоду, они отдали Br80 сторожу за помощь.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Беларуси (кража). Более 1,36 т зерна возвращено хозяйству.-0-