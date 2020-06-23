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23 июня 2020, 19:51

Бывший замначальника участка "Минск Кристалла" приговорен к 2,5 года колонии за взятку

Фото из архива
Фото из архива

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор по обвинению должностного лица ОАО "Минск Кристалл" в совершении коррупционного преступления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый занимал должность заместителя начальника автотранспортного участка ОАО. Как сообщили в суде, он принял взятку в размере $3 тыс. и Br1 тыс. от директора ООО "Белавтоспецгрупп-М" за организацию приобретения "Минск Кристаллом" у этого ООО пяти автомобилей Geely Atlas и проведение их последующего технического обслуживания и ремонта.

Фигурант также обвинялся по ч.1 ст.427 УК, но судом признан невиновным и оправдан в связи с недоказанностью участия в совершении преступления.

В итоге суд за взятку назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима. По амнистии он освобожден от наказания на 1 год. Также назначен штраф в размере 350 БВ, то есть на сумму Br9450. Кроме того, обвиняемый лишен права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей и организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

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