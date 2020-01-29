Часовня горела в Гродненском районе

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе горела часовня, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 28 января. Сообщение о пожаре в часовне Божьего милосердия католического прихода Гродненской епархии Римско-католической церкви на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей в деревне Святск поступило спасателям в 16.55. В результате уничтожены предметы мебели, пол на площади 6 кв.м, закопчены стены и потолок.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-