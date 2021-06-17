Частная фирма в Барановичах выплачивала зарплату в конвертах

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту выплаты зарплаты в конвертах и неполной уплаты отчислений в ФСЗН в одной из частных организаций города, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Установлено, что на предприятии выплачивали заработную плату без отражения ее в полном объеме по бухгалтерскому учету, то есть в конвертах. Это повлекло неполную уплату отчислений в Фонд социальной защиты населения и сумм подоходного налога. Кроме того, директор организации умышленно вносил в документы ведомственной отчетности недостоверные сведения о величине выплаченной заработной платы 20 работникам предприятия. В итоге сумма недоплаченных в ФСЗН страховых взносов превысила Br42 тыс. Также по указанию руководителя бухгалтерия организации не перечислила в бюджет более Br20 тыс. подоходного налога с физических лиц и более Br50 тыс. задолженности в этой части. В результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб в крупном размере.

Барановичский межрайонный прокурор по этим фактам возбудил в отношении руководителя предприятия уголовное дело о причинении имущественного ущерба без признаков хищения по ч.2 ст.216 УК. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета.-0-