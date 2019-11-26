Частная фирма в Кобрине недоплатила налогов на Br90 тыс.

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Директор коммерческого предприятия по изготовлению металлических конструкций в Кобрине привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Комитета государственного контроля.

Уголовное дело было возбуждено Кобринским межрайотделом управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области в мае этого года. Работники финансовой милиции установили, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью с октября 2013 года по январь 2014 года вносили заведомо недостоверные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость. В результате занижения налоговой базы по НДС государству причинен ущерб в размере свыше Br90 тыс. В отношении руководителя возбудили уголовное дело по ч.2 ст.243 УК.

Во время расследования директор ООО свою вину признал в полном объеме, однако неуплаченные налоги в бюджет не возместил. В итоге суд Кобринского района приговорил руководителя к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение со штрафом в размере 350 базовых величин и лишением права занимать определенные должности на такой же срок.-0-