Частная компания в Витебске недоплачивала налог на недвижимость 5 лет благодаря договорам субаренды

21 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области отказал частному торговому предприятию Витебска в удовлетворении требований о признании недействительным решения налоговых органов о доначислении налога на недвижимость и пени по нему, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Как следует из материалов дела, налоговики провели выборочную проверку субъекта хозяйствования и установили факты заключения лишенных хозяйственного и экономического смысла договоров субаренды с индивидуальным предпринимателем, который одновременно является директором проверенного частного предприятия.

Первоначально компания длительное время арендовала помещения напрямую у их собственников и платила налог на недвижимость по ставке 1%. Впоследствии по инициативе арендатора договоры расторгались, но на следующий день помещения предоставлялись во временное возмездное пользование ИП, который в свою очередь сразу же передавал их в субаренду своему частному предприятию. В таком случае юридическое лицо не является плательщиком имущественного налога, а обязанность по уплате этого налога по ставке 0,1% ложилась на собственников помещений.

По итогам проверочных мероприятий частное предприятие должно доплатить в бюджет налог на недвижимость и пеню за 2015-2019 годы.

Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что предприятие в этот период умышленно создало дополнительное звено в цепочке аренды помещений с целью снизить свои налоговые обязательства и создать искусственную ситуацию, при которой ИП фактически выступал посредником между собственниками помещений (физическими лицами) и частной компанией. При этом компания никуда не переезжала и продолжала деятельность в этих помещениях. Суд подтвердил правомерность выводов налогового органа, что основной целью заключения договоров субаренды было уклонение от уплаты налога на недвижимость.

При вынесении решения суд учел взаимозависимость и аффилированность частного предприятия и ИП. Директор компании и одновременно ИП пояснял, что собственники помещений предъявляли более жесткие требования к юрлицу по своевременной уплате арендных платежей, а в случае просрочки возникал риск расторжения договоров аренды. Однако, судя по материалам дела, сам ИП имел задолженность по платежам без негативных последствий для договорных отношений.

Решение экономического суда не обжаловалось и вступило в законную силу.-0-