"Частного детектива" из деревни под Минском будут судить за мошенничество

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве и незаконном сбыте техсредств для негласного получения информации. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Мужчина в 2011-2019 годах разработал план, как завладеть деньгами людей обманным путем - под видом детектива. "Для этого он создал сайт, в котором представлялся известным частным детективом, способным собрать для заказчика информацию о месте жительства и работы, образе жизни, круге общения, источниках доходов и иных личных сведений. Также на сайте указывались контактные данные мужчины и положительные отзывы от якобы реальных клиентов", - рассказали в СК.

Как правило, к "частному детективу" обращались женщины, которые искали подтверждение измены супруга. Чтобы усыпить бдительность клиентов и создать образ добропорядочного исполнителя, мужчина при заключении сделки демонстрировал свой реальный паспорт, а также составлял расписку о приеме денег с указанием паспортных данных.

Во время встреч и переписок он обещал своим заказчикам узнать для них информацию в том числе из закрытых источников - специализированных ведомственных баз данных, говорил, что предоставит сведения о детализации телефонных соединений. "В действительности же мужчина заранее не намеревался выполнять и не имел реальной возможности выполнить принятые обязательства. В последующем эти действия были квалифицированы следствием как мошенничество", - отметили в СК.

В среднем за услуги по сбору и передаче личной информации мужчина получал от Br100 до Br1,5 тыс. Всего таким образом от действий "частного детектива" пострадали 19 человек, им причинен ущерб на общую сумму более Br14 тыс.

Был установлен и эпизод, связанный со сбытом специальных техсредств для негласного получения информации. "Мужчина приобрел на радиорынке детские Smart-часы с функцией GPS-трекера, после чего обратился к своему знакомому для их переоборудования - чтобы использовать в качестве устройства слежения. Оно было передано заказчице для установки в автомобиль супруга", - проинформировали в СК. Фигурант отслеживал координаты перемещения авто и передавал их клиентке.

В 2013 году мужчина уже был судим за совершение подобных действий и приговорен к наказанию в виде 2 лет и 4 месяцев ограничения свободы.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 и ч.1 ст.376 УК. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

Наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, слежка - это оперативно-разыскные мероприятия. Проводить их имеют право только сотрудники правоохранительных органов. Незаконное вмешательство в частную жизнь, например, сбор либо распространение информации о ней, трактуется уголовным законодательством как преступление. Если нужно разыскать пропавшего без вести человека или похищенный автомобиль, то необходимо обращаться в милицию.-0-