"Частного детектива" судят в Минске

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Минска сегодня проходит первое судебное заседание по уголовному делу о мошенничестве в отношении мужчины, который представлялся частным детективом, сообщает БЕЛТА.

Фигурант обвиняется в том, что с января 2011 года по август 2019-го, действуя путем обмана и злоупотребления доверием граждан под видом оказания различных услуг, в том числе услуг частного детектива, завладел более Br14 тыс. От действий "частного детектива" пострадали 19 человек.

Для этого он создал сайт, в котором представлялся известным частным детективом, способным собрать для заказчика информацию о месте жительства и работы, образе жизни, круге общения, источниках доходов и иных личных сведениях. Также на сайте указывались контактные данные мужчины и положительные отзывы от якобы реальных клиентов.

Как правило, к "частному детективу" обращались женщины, которые искали подтверждение измены супруга. Чтобы усыпить бдительность клиентов и создать образ добропорядочного исполнителя, мужчина при заключении сделки демонстрировал свой реальный паспорт, а также составлял расписку о приеме денег с указанием паспортных данных.

Во время встреч и переписок он обещал своим заказчикам узнать для них информацию в том числе из закрытых источников - специализированных ведомственных баз данных, говорил, что предоставит сведения о детализации телефонных соединений. В действительности же он не намеревался выполнять и не имел реальной возможности выполнить это. Следствием эти действия были квалифицированы как мошенничество.

Был установлен и эпизод, связанный со сбытом специальных техсредств для негласного получения информации. Мужчина приобрел на радиорынке детские Smart-часы с функцией GPS-трекера, после чего обратился к своему знакомому для их переоборудования - чтобы использовать в качестве устройства слежения. Оно было передано заказчице для установки в автомобиль супруга. Фигурант отслеживал координаты перемещения авто и передавал их клиентке.

Наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, слежка - оперативно-разыскные мероприятия. Проводить их имеют право только сотрудники правоохранительных органов. Незаконное вмешательство в частную жизнь, например, сбор либо распространение информации о ней, трактуется уголовным законодательством как преступление. Если нужно разыскать пропавшего без вести человека или похищенный автомобиль, то необходимо обращаться в милицию.-0-