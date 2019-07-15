Частную фирму из Брестской области оштрафовали за недобросовестную конкуренцию

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области общество с ограниченной ответственностью оштрафовано за недобросовестную конкуренцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного экономического суда.

Зарегистрировав осенью 2016 года товарный знак, ООО получило исключительное право на его дальнейшее использование. Такие действия были направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности путем запрета на использование товарного знака предприятием-конкурентом и другими лицами, которые работают на этом рынке. Позже Министерство антимонопольного регулирования и торговли в действиях ООО установило признаки недобросовестной конкуренции.

Изучив материалы дела, экономический суд Брестской области пришел к выводу, что вина частной фирмы по ст.11.26 (недобросовестная конкуренция) КоАП доказана. За совершенное правонарушение на ООО наложено административное взыскание в виде штрафа размером 400 базовых величин, что составляет Br10,2 тыс.

Судебное постановление не обжаловалось, вступило в законную силу.-0-