13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Европы подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"11 октября 28-летний житель Жодино проходил мимо милиционеров, пресекавших протест, и показал им руками неприличный жест. Мужчину доставили в ГОВД для разбирательства. Выяснилось, что он уже привлекался за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Этим и была вызвана агрессия в адрес милиционеров", - рассказали в МВД.

Более того, мужчина находился в поле зрения местного наркоконтроля. В его телефоне оперативники обнаружили фотографии и координаты закладок наркотиков в лесах Смолевичского района. Спортсмен пояснил, что марихуану и гашиш он заказал через интернет для собственного потребления. В итоге в одной закладке милиционеры нашли гашиш.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Известно, что фигурант - чемпион Европы по восточным единоборствам.-0-