Четверо голых парней зашли в магазин, чтобы сделать фото для соцсети

14 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) в отношении четверых 18-летних парней. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Ночью 12 августа молодые люди распивали спиртные напитки по месту жительства одного из них. Когда спиртное закончилось, парни собрались в ночной магазин за добавкой. Перед выходом, решив проявить пьяную удаль, сняли штаны. По дороге в магазин молодые люди повредили зеркала заднего вида в двух автомобилях, а также совершали хулиганские действия на проезжей части, препятствуя проезду автомобилей. Затем, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, сняли всю оставшуюся одежду и в обнаженном виде зашли в магазин, где находилась продавец. Один из них демонстративно сел на место кассира, чтобы сделать фото для социальной сети. Все свои действия молодые люди снимали на камеру мобильного телефона.

По дороге домой подозреваемые были задержаны сотрудниками милиции. В данный момент решается вопрос о применении к ним меры пресечения. Установлено, что один из парней ранее судим за грабеж и незаконный оборот наркотических средств.

Следователями допрошены подозреваемые, их показания согласуются и дополняют друг друга. Изъят мобильный телефон, на камеру которого молодые люди снимали свои действия.-0-