Четверо граждан Ирака будут депортированы из Беларуси за нарушение пограничного режима

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники задержали четверых граждан Ирака 2 сентября вблизи белорусско-польской границы в Брестском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного пограничного комитета.

Установлено, что мужчины прибыли в Брест из столицы, после чего на такси выехали в н.п.Прилуки Брестского района. При себе у них имелись карты приграничья. В качестве ориентира на местности нарушителями была выбрана деревенская церковь. От нее ночью 2 сентября иностранцы и двинулись в направлении границы, однако были задержаны пограничным нарядом.

Граждане Ирака в ближайшее время будут депортированы за счет их собственных средств с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет. В отношении жителя Бреста, который привез иностранцев в пограничную зону, начат административный процесс за пособничество в нарушении пограничного режима. Максимальная ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 50 БВ (1 БВ составляет Br25,5).-0-