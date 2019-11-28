Четверо минчан и житель Логойска обвиняются в 46 кражах

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо минчан и житель Логойска обвиняются по 46 эпизодам дачных и гаражных краж. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Серия краж произошла с конца января до начала марта в столице, шести районах Минской, а также в двух районах Могилевской областей. Все указывало на то, что преступления совершались одной группой.

"Результатом совместной работы правоохранителей стало задержание пяти человек, причастных, по версии следствия, к совершению преступлений. Обвиняемыми по уголовному делу признаны четверо жителей Минска - двое 20-летних неработающих и двое 17-летних учащихся столичного лицея, а также 20-летний слесарь из Логойска", - проинформировала Татьяна Белоног.

Молодые люди совершали кражи ночью. "На автомобиле одного из группы или заранее арендованном приезжали в садовые товарищества, гаражные кооперативы. Как правило, один наблюдал за обстановкой, остальные с помощью болтореза повреждали навесные замки, проникали в гаражи, складские и бытовые помещения, хозпостройки. Похищали сельхозтехнику, электроинструменты, автомобильные и строительные принадлежности и другое имущество", - рассказала Татьяна Белоног. Установлено 46 эпизодов противоправной деятельности, общая сумма причиненного ущерба составила более Br29 тыс.

Похищенное сбывали скупщикам. Также имели место факты, когда потерпевшие обнаруживали поврежденные замки и вскрытые двери, но имущество похищено не было - в данных случаях воры не находили там ничего, что представляло бы для них интерес.

Большая часть похищенного имущества (более 100 наименований) обнаружена во время обысков и возвращена потерпевшим. Принятыми при расследовании мерами обеспечено возмещение причиненного ущерба в полном объеме.

В зависимости от роли и участия в совершенных преступлениях действия обвиняемых квалифицированы как покушение на кражу и кража, совершенная группой лиц в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 205 УК). Четыре жителя Минска находятся под стражей, житель Логойска - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области