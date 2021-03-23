Четверо минчан предстанут перед судом за приготовление к участию в беспорядках

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в Мингорсуд для определения подсудности уголовное дело в отношении четырех столичных жителей за приготовление к участию в массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Фигурантам инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также иное материальное обеспечение людей для такой деятельности.

По материалам дела, обвиняемые с 9 по 12 августа 2020 года на территории Минской области и Минска приобрели слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также другие предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами. Затем они перевезли эти предметы на автомобиле к местам массовых беспорядков в Минске и передали их другим участникам несанкционированных мероприятий. Вскоре их задержали сотрудники органов внутренних дел.

После изучения материалов дела в прокуратуре города Минска пришли к выводу о обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293, ч.3 ст.293 УК.-0-