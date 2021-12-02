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02 декабря 2021, 10:33

Четверо минчан предстанут перед судом за участие в беспорядках в августе 2020 года

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску завершено расследование трех уголовных дел в отношении активных участников групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших в столице в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года 38-летний минчанин принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих в центральной части Минска.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый вместе с другими лицами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в "сцепке", по проезжей части проспекта Машерова и улицы Тимирязева в Минске. Целью указанных противоправных действий являлось блокирование движение транспорта, в том числе спецтехники. Кроме этого, в ходе расследования выявлено, что мужчина участвовал в незаконных протестных акциях еще и 29 ноября 2020 года.

"Еще один участник несанкционированных массовых мероприятий, 19-летний минчанин, также в ночь с 9 на 10 августа, поддавшись призывам радикальных Telegram-каналов, прибыл на проспект Победителей в Минске. Молодой человек, как и вышеуказанный обвиняемый, вместе с другими гражданами игнорировал законные требования сотрудников милиции, выходил на проезжую часть и грубо нарушал общественный порядок. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта и предприятий нарушена", - отметили в УСК.

Аналогичные противоправные действия совершили 34- и 35-летние мужчины. Вечером 10 августа прошлого года, находясь на проезжей части проспекта Победителей, фигуранты, реализуя свой преступный умысел, нарушали общественный порядок, выкрикивали различные лозунги, двигались по проезжей части проспекта Победителей и демонстрировали незарегистрированную символику. Указанные действия, как и в предыдущих случаях, препятствовали работе общественного транспорта и предприятий.

Следователи допросили обвиняемых и свидетелей. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступлений, осмотрены и приобщены к материалам уголовных дел. Следователями изучены личности обвиняемых - все фигуранты ранее не судимы, а двое из них нигде не работают. Кроме этого, при изучении содержимого мобильных телефонов установлено, что они являлись подписчиками ряда деструктивных и экстремистских Telegram-каналов. Все фигуранты в ходе допросов вину признали в полном объеме и раскаялись в содеянном.

По результатам расследования мужчинам предъявлены обвинения по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) УК. С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовных дел завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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