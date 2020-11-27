Четверо несовершеннолетних ограбили киоск "Табакерка" в Молодечно

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно четверо несовершеннолетних ночью залезли в киоск "Табакерка" и похитили товар на Br1,4 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Правоохранителей на место происшествия вызвала продавец киоска, расположенного на ул.Мира. По словам женщины, в ларьке было разбито стекло и открыто кассовое окно. По указанному адресу незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.

"Неизвестные разбили витрину и проникли в торговый киоск, откуда вынесли сигареты, зажигалки и контрацептивы на общую сумму чуть более Br1400. С места кражи были изъяты следы и запись с камеры видеонаблюдения, а также другие улики совершения преступления. Как выяснилось, за ночь злоумышленники дважды залезли в торговое помещение и похитили оттуда товар. Вероятно, думали, что останутся незамеченными, однако весь процесс оказался заснят на видео", - рассказали в УВД.

"Около четырех утра от разбития витринного стекла сработала сигнализация, но это не помешало одному из товарищей залезть внутрь киоска и набить сумку блоками сигарет с прилавка. Спустя шесть минут злоумышленники вернулись на место происшествия. Тот же смельчак пошел на второй заход. Хватал блоки табачных изделий и через разбитое окно подавал сообщникам. Однако на сей раз он не смог пролезть обратно и застрял. Тогда путем отхода злоумышленник выбрал кассовое окно", - отметили правоохранители.

По горячим следам оперативникам удалось установить личности предполагаемых налетчиков и задержать их. Ими оказались четверо учащихся местного колледжа 16 и 15 лет. Во время обыска в общежитии, где проживают молодые люди, была обнаружена и изъята часть похищенного. Действия квартета правоохранители квалифицировали по ч.1 ст.205 (кража) УК.

В биографии двоих несовершеннолетних это первый конфликт с законом. Двое других - 15-летний уроженец Воложинского района и 16-летний подросток из Мяделя - за противоправные деяния неоднократно привлекались к административной ответственности. Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемых к другим подобным инцидентам.-0-