Четверо рабочих отравились выхлопными газами при ремонте скважины под Минском

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо рабочих фирмы по обслуживанию скважин отравились выхлопными газами во время ремонта водозаборной скважины под Минском, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Минским районным отделом СК проводится доследственная проверка по данному факту.

Четверо работников частной фирмы 31 июля занимались ремонтом водозаборной скважины на территории дома-интернета для ветеранов войны и труда в Минском районе. "При чистке скважины на глубине около 3 м 29-летний мастер потерял сознание, получив отравление парами скопившихся газов от работающей на бензине мотопомпы. Оказать помощь пострадавшему спустился 24-летний мужчина и также почувствовал недомогание. Впоследствии находившиеся на поверхности коллеги, надев защитные маски, с помощью сотрудников интерната вытащили пострадавших", - рассказала Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

Четверо мужчин были доставлены в отделение токсикологии учреждения здравоохранения в состоянии средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением медиков.

Следователи с участием эксперта провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Также осуществлен забор воздуха, изъято используемое оборудование.

Назначаются судебно-медицинские и иные криминалистические исследования. Изымаются нормативные и технических документы, которые касаются деятельности фирмы, организации работ по охране труда, техники безопасности.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.-0-