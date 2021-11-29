Четверо участников акций протеста из Солигорска предстанут перед судом

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела об активном участии четырех обвиняемых в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в Солигорске. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

В ночь с 9 на 10 августа 2020 года ряд лиц приняли активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в парке Четырех стихий в Солигорске, что сопровождалось явным неповиновением законным требованиям представителей власти. По данному факту Солигорский районный отдел СК возбудил уголовное дело.

Сотрудники 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД установили, что к совершению преступления причастны члены ультраправой "околофутбольной" группировки. В отношении четырех из них расследование уголовного дела уже завершено.

"По материалам уголовного дела, четверо парней в возрасте от 17 до 19 лет выкрикивали лозунги, речовки в адрес действующей власти и сотрудников ОВД, громко хлопали. Противоправные действия сопровождались воспроизведением музыкальных композиций протестного характера, которые звучали из принесенного магнитофона. Молодые люди, выстроившись в ряд и взявшись за руки (в "сцепку"), целенаправленно отказывались выполнять законные требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия, - рассказали в ведомстве. - Целью указанных действий являлось выражение незаконными способами своих общественно-политических взглядов, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе".

Кроме того, вблизи ресторана, находящегося на территории парка Четырех стихий, обвиняемые оказали активное сопротивление сотрудникам Солигорского РОВД: совершали агрессивные выпады в направлении милиционеров, бросали в их сторону камни, тротуарную плитку, стулья, полимерные бутылки с жидкостью и иные предметы", - дополнили в СК.

Следователи допросили обвиняемых и свидетелей, осмотрели видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления. Примечательно, что, несмотря на юношеский возраст, трое из четверых обвиняемых к настоящему времени уже судимы за хулиганство.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), а также по ч.2 ст.363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, совершенное группой лиц, сопряженное с применением насилия и с угрозой его применения) УК. С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи УСК по Минской области продолжают расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в Солигорске. В тесном взаимодействии с сотрудниками 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД получены неопровержимые доказательства о причастности ряда иных участников протестных акций к совершению преступлений. Правоохранители документируют эпизоды противоправной деятельности фигурантов в целях реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности.-0-