Четвертый случай бешенства в Гродно с начала года: мертвого кота нашли на улице

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно выявлен четвертый случай заболевания бешенством животных в 2018 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель главного ветеринарного врача Гродно Дмитрий Гайда.

Неизвестный обратился в городскую ветстанцию по телефону и рассказал, что на улице Давыда Городенского обнаружен труп кота. На место незамедлительно выехали специалисты. Лабораторные исследования показали, что животное болело бешенством.

В районе, а эта улица расположена в центре Гродно, проводятся необходимые мероприятия, в том числе внеплановая вакцинация (на базе ЖЭСов). Активно идет информационная работа. Устанавливаются люди, которые могли контактировать с бешеными животными. Выявляются непривитые домашние питомцы - за подобное нарушение владельцу грозит штраф.

Это четвертый случай бешенства животных в областном центре. В октябре карантин на двух улицах вводился из-за бешеных хорька и кошки, в начале ноября причиной карантина также стал бешеный кот.

Специалисты рекомендуют не трогать безнадзорных животных и, если животное выглядит или ведет себя подозрительно, сообщать об этом в ветеринарную службу.

По информации райветстанции, очередной факт в Гродненском районе зарегистрирован в деревне Жиличи. Здесь бешенством заболел домашний кот. Хозяйка долгое время лечила питомца от гнойного отита. Ничего подозрительного в его поведении не замечала. Когда обратилась в ветлечебницу, заболевание было запущено. Это 12-й случай бешенства в районе с начала года.-0-