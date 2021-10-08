Четверых минчан будут судить за участие в беспорядках и взлом компьютерной сети горисполкома

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении четырех жителей столицы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, в ночное время в октябре и ноябре прошлого года 35-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты и использования вредоносного программного обеспечения осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Мингорисполкома. В результате фигурант завладел записями камер видеонаблюдения, установленных в столице, с целью последующей публикации на различных интернет-ресурсах, в том числе деструктивных и экстремистских Telegram-каналах", - рассказали в УСК.

Сотрудниками милиции 3 ноября мужчина задержан на месте совершения преступления. Установлены и задержаны еще трое фигурантов в возрасте от 32 до 35 лет, двое из которых оказались причастны ко взлому компьютерной сети Мингорисполкома. В ходе расследования уголовного дела достоверно установлено, что все мужчины систематически принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходивших в Минске с августа по ноябрь 2020 года, сопряженных с блокированием дорог и неповиновением законным требованиям представителей власти. Зафиксировано 10 фактов их участия.

Следственным путем добыты доказательства о приготовлении обвиняемых к активному участию в массовых беспорядках и совершению погромов, поджогов, уничтожению имущества и вооруженному сопротивлению представителям власти. Однако фигуранты не смогли довести свой умысел до конца, поскольку были задержаны сотрудниками ГУБОПиК МВД. Во время обысков изъяты вещественные доказательства, в том числе зарегистрированное огнестрельное оружие "Тигр", "Сайга-МК", "ИЖ-54", патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции с гарнитурой для скрытого ношения, листовки с призывами к забастовке и пиротехника.

Кроме этого, следствием установлены иные эпизоды противоправной деятельности двух обвиняемых. Как сообщалось ранее, УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина Украины, который с целью ведения радикальной деятельности создал в Telegram чат. Реализуя свой преступный умысел по порче имущества в общественных местах, действующие фигуранты вступили в указанный чат для совместного совершения противоправных действий. После мужчины приняли участие в нанесении на фасады зданий и иные объекты коммунальной собственности во Фрунзенском районе надписей и изображений протестного характера.

Трое фигурантов неоднократно привлекались к административной ответственности, все ранее не судимы и лишь один из них был официально трудоустроен.

По результатам расследования с учетом роли каждого фигуранта уголовного дела в совершенных преступлениях их действия были квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст.341 (порча имущества в общественных местах), ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к участию в массовых беспорядках), ч.1 ст.350 (модификация компьютерной информации), ст.352 (неправомерное завладение компьютерной информацией), ч.1 ст.354 (использование вредоносных компьютерных программ) УК.

Уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности (ч.2 ст.349 УК) прекращено в связи с вступлением в силу закона, устраняющего наказуемость деяния.

В отношении всех обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-