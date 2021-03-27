27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверых молодых людей будут судить за участие в массовых беспорядках в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

Молодые люди в возрасте от 25 до 38 лет причисляли себя к оппозиции, некоторые из них даже были волонтерами в штабе одного из экс-кандидатов в президенты. Накануне выборов они подыскали офис неподалеку от стелы "Минск - город-герой", где готовились к участию в массовых беспорядках. Без внимания они не оставили и вооружение сотрудников ОВД, и военнослужащих внутренних войск, придумывали различные схемы, как можно избежать задержаний участников протестов.

"Противоправные действия обвиняемых были квалифицированы по ч.3 ст.293, ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 УК Республики Беларусь. Все четверо ожидают приговора суда, находясь под стражей", - отметил заместитель начальника УСК по городу Минску Андрей Мотолько.-0-