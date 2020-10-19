Четверых мужчин задержали за блокировку дороги в Волковыске

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске четверых мужчин задержали за блокировку проезжей части, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Четверо мужчин вместе распивали спиртное. Самому старшему из них 40 лет, остальным - по 26-27 лет. В интернете они увидели информацию о том, что в Минске периодически блокируют дороги, и решили повторить это в своем городе.

Около 23.00 компания пришла на ул.Октябрьскую и блокировала проезжую часть. Так как в это время по улицам города передвигалось не много автомобилей, то особых затруднений в движении граждане не создали.

"Вскоре сообщение о происходящем поступило в Волковысский РОВД. На месте сотрудники милиции убеждали граждан покинуть проезжую часть, однако они в ответ стали лишь выкрикивать лозунги", - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Все четверо водворены в изолятор временного содержания. В отношении них составлены административные протоколы сразу по нескольким статьям КоАП.

К слову, каждый из мужчин ранее привлекался к уголовной ответственности.-0-