Четыре авто столкнулись на МКАД

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня на участке МКАД между Долгиновским трактом и деревней Зацень. "Водитель "Рено" двигался по кольцевой в направлении деревни Зацень. По предварительной информации, при перестроении он совершил наезд на остановившийся впереди "Фольксваген Поло". Далее водитель "Фольксваген Крафтер" в результате несоблюдения безопасной дистанции въехал в "Фольксваген Поло", после "Фольксваген Пассат" врезался в "Фольксваген Поло", - проинформировала ведущий специалист отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.
Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-