3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре авто столкнулись на пл.Бангалор в Минске, два из них из-за ДТП вылетели на газон в центре площади, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Повреждения в ДТП получили четыре авто. На дороге осталась машина такси марки "Киа". Судя по опубликованным фото, на газон из-за аварии вылетели "Рено" и "Тойота".

"По предварительной информации, водителю автомобиля "Тойота" стало плохо за рулем", - проинформировали в ГАИ. Пострадавших в аварии нет.

Механические повреждения также получил автомобиль "Мерседес". Продолжается работа на месте ДТП, добавили в Госавтоинспекции.-0-