14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре автомобиля и трамвай столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня примерно в 12.20 на пересечении улиц Якуба Коласа и Чернышевского произошло ДТП с участием четырех автомобилей и трамвая. По предварительной информации, 62-летний водитель на автомобиле "Фольксваген" двигался по ул.Якуба Коласа со стороны ул.Некрасова. В какой-то момент мужчина отвлекся от управления и врезался в автомобиль "Мазда", который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара "японца" отбросило на трамвай и стоявший впереди "Опель". Тот по инерции въехал в "Фольксваген", - рассказали в ГАИ.

В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска проводят проверку.

"Госавтоинспекция напоминает, что максимальная собранность, концентрация внимания и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения - залог безаварийной езды. Будьте внимательны при управлении транспортным средством!" - призвали в ГАИ.-0-