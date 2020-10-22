22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре автомобиля повреждены в результате поджога возле здания прокуратуры в Солигорске, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

"По данным следствия, 21 октября около 23.00 неизвестные лица из хулиганских побуждений с использованием предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, повредили четыре автомобиля, которые находились возле здания прокуратуры Солигорского района. Сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано", - рассказали в СК.

Следственно-оперативная группа завершила осмотр места происшествия. Назначены экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ.

По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.-0-