25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, ДТП произошло с участием четырех единиц транспорта, которые двигались в крайней левой полосе от улице Казимировской в сторону улицы Тимирязева, - рассказали в ГУВД. - На месте ДТП работают сотрудники Фрунзенского ГАИ. На 37-м км внутреннего кольца МКАД затруднено движение".

Госавтоинспекция рекомендует учесть эту информацию при выборе маршрута. Движение транспорта организовано по первой полосе.-0-