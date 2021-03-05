Четыре автомобиля столкнулись на пр.Независимости в Минске

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре автомобиля столкнулись на проспекте Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Форд" двигалась по проспекту Независимости со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Волгоградской и при перестроении не уступила дорогу автомобилю "Джили". От удара последний отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилями "Киа" и "Вольво". В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения", - рассказали в ГАИ.

Пострадавшие после осмотра медиками на месте происшествия от госпитализации отказались.-0-