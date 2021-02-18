Четыре автомобиля столкнулись на улице Гинтовта в Минске

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Гинтовта произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, сегодня водитель "БМВ" ехал по улице Гинтовта в направлении МКАД. "Нарушив правила обгона, столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем "Ауди", который поворачивал налево. От удара "БМВ" отбросило на встречную полосу, где он наехал на стоявший автомобиль "Шкода" и встречный "Хендай", - уточнила она.

Авто получили механические повреждения. Пострадавших нет.-0-