Четыре автомобиля столкнулись на ул.Свердлова в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Свердлова в Минске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, вечером 12 декабря 25-летний водитель автомобиля "БМВ" двигался по улице Кирова. При повороте на улицу Свердлова он выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на машины "Мазда" и "Ниссан", которые остановились на запрещающий сигнал светофора. От удара их отбросило на позади стоящую "Ладу", затем на металлическое ограждение.

В результате аварии водитель "Ниссана" пострадала и была доставлена в медицинское учреждение.

Водитель "БМВ" не имел права управления транспортными средствами. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

"Уважаемые участники дорожного движения, помните: садясь за руль автомобиля, не имея права управления транспортными средствами, вы подвергаете опасности себя и окружающих людей", - подчеркнули в УГАИ.-0-