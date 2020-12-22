Четыре автомобиля столкнулись в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись четыре автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель 1991 года рождения на автомобиле "Фольксваген" выезжал с прилегающей территории дома №18 по ул.Киселева и не уступил дорогу водителю "Рено", который двигался по ул.Киселева со стороны ул.Куйбышева в направлении ул.Чичерина. От удара в автомобиле "Рено" пробило колесо, после чего автомобиль вошел в неуправляемый занос и совершил наезд на припаркованные автомобили "Киа" и "Фольксваген".

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.

По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

"Уважаемые водители, помните, что при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам и всадникам, путь движения которых они пересекают", - отметили в ГАИ.-0-