Четыре человека госпитализированы после ДТП в Могилевском районе

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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека госпитализированы после ДТП, которое произошло вечером 20 сентября возле деревни Амховая-1 в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Столкнулись "Форд-транзит" и "Хонда Аккорд-2". Пострадали водитель микроавтобуса, а также водитель и два пассажира, находившиеся в легковом автомобиле.
Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента из автомобиля "Хонда Аккорд-2" деблокировали водителя.-0-