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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека отравились угарным газом в Столбцовском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 4.05 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом двух женщин 1963 и 1985 годов рождения и двух детей 2006 и 2017 годов рождения", - рассказали в пресс-службе.
Причина инцидента - преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в дачном доме на территории садового товарищества "Чаборок" возле поселка Колосово Столбцовского района Минской области.-0-