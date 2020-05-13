Четыре человека погибли на пожаре в частном доме в Минске

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пожаре в квартире частного дома погибли четыре человека, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Звонок о пожаре поступил спасателям 12 мая в 22.13. Горела квартира в двухквартирном доме в 1-м Юношеском переулке. "Загорелось имущество в трех жилых комнатах квартиры и деревянная обрешетка кровли. Погибли четыре человека", - проинформировали в управлении.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа. "В настоящий момент установлены личности двух погибших - это 60-летняя хозяйка дома и ее 56-летний знакомый. Данные еще двух устанавливаются", - рассказали в Следственном комитете.

Следствие проводит проверку. Решается вопрос о назначении экспертных исследований. Выясняется причина возгорания.0-