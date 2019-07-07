7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в ДТП в Березовском районе. Об этом в telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня неподалеку от города Белоозерск. "Предварительно известно, что водитель автомобиля Mercedes GL не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Погибли на месте четверо. Это двое малолетних детей и двое взрослых - мужчина и женщина", - проинформировала Ольга Чемоданова.

По информации правоохранителей, в машине ехали 10 человек. Пять из них выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. "В автомобиле находились пять мужчин, две женщины и трое малолетних детей. Сейчас продолжаются поиски одного ребенка", - сообщила Ольга Чемоданова.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, выбыла следственно-оперативная группа.-0-