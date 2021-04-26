Четыре человека погибли в ДТП в Дубровенском районе

26 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на трассе в Дубровенском районе погибли четыре человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

По предварительным данным, вечером 25 апреля грузовой автомобиль MAN ехал по трассе М1 Брест - Минск - граница России. В это время на дороге выстроилась очередь из фур, следовавших на погранпереход. Около 22.00 вблизи деревни Редьки он столкнулся со стоящей последней в очереди фурой Volvo. В результате ДТП водитель и три пассажира в возрасте от 24 до 46 лет, находившиеся в автомобиле MAN, погибли на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-