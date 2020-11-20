Четыре человека погибли за сутки на пожарах в Гродненской области

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за минувшие сутки по различным причинам на пожарах погибли четыре человека, сообщили БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

В результате пожара в доме в деревне Великое Село Щучинского района погибли мужчина и хозяйка жилья. Их тела обнаружили приехавшие ночью на вызов спасатели.

Трагедия произошла также в деревне Бердики Волковысского района. Приехавшие по сообщению о пожаре работники МЧС нашли женщину без признаков жизни на полу комнаты.

Еще один печальный случай произошел 19 ноября в Гродно. Сообщение о пожаре в квартире жительницы областного центра по ул.Домбровского поступило в 20.16. В жилище спасатели обнаружили подгоревшую кастрюлю и хозяйку на диване без сознания. Бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось.

Причины всех происшествий устанавливаются.-0-