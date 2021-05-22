Четыре человека погибли за сутки при пожарах в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки при пожарах в Беларуси погибли три взрослых человека и один ребенок, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о пожаре в агрогородке Глушковичи Лельчицкого района Гомельской области поступила в службу спасения 21 мая в 16.36. Возгорание произошло в жилом доме по ул. Партизанской, где обнаружили погибшего подростка 2015 года рождения, сына хозяйки. Работниками МЧС оказана психологическая помощь родственникам ребенка.

Вечером этого же дня спасатели получили сообщение о загорании жилого дома по ул. Пушкина в городе Скидель Гродненского района. При тушении обнаружены погибшие хозяйка 1980 года рождения и ее муж 1983 года рождения.

22 мая в 01.45 спасателей проинформировали о пожаре в жилом доме по ул. Колхозной в агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района. В результате возгорания погибла гражданка 1972 года рождения, которая проживала с хозяином. Ожоги получили неработающие гражданин 1988 года рождения и гражданка 1985 года рождения, находившиеся в гостях. Их госпитализировали.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.-0-