Четыре человека погибли за сутки при пожарах в Гомельской области

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за прошедшие сутки при пожарах погибли 4 человека, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

21 ноября в 6.36 в службу спасения поступила информация, что в п.Задворье Рогачевского района горит дом. Когда спасатели прибыли на место, он был полностью охвачен огнем. При разведке на полу в горящей комнате обнаружили обгоревшее тело мужчины 1971 года рождения, который с 18 ноября жил в доме с разрешения нанимателя. В МЧС отметили, что в последнее время мужчина находился по различным адресам, вел бродяжнический образ жизни. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

В 7.32 звонок о пожаре дома поступил из агрогородка Боровое Лельчицкого района. В горящей комнате спасатели обнаружили на кровати сильно обгоревшее тело хозяина дома. Мужчина 1961 года рождения не работал, жил один, состоял на учете в сельсовете как злоупотребляющий спиртным. При пожаре уничтожено имущество в горящей комнате, повреждена кровля, потолочное перекрытие.

В 22.09 на линию 101 сообщили о пожаре дома в Еремино Гомельского района. Во время разведки спасатели обнаружили на полу в горящей комнате обгоревшие тела хозяина дома 1966 года рождения и находившегося у него в гостях мужчины 1971 года рождения. Как рассказали в МЧС, хозяин жил один, был в группе риска как злоупотребляющий алкоголем.

Причины всех пожаров устанавливают. Рассматривают версии о неосторожном обращении с огнем, в том числе при курении.

В областном управлении добавили, что с начала года в Гомельской области произошло 403 пожара по причине неосторожного обращения с огнем, из них 188 - по неосторожности при курении. В 88 пожарах по причине неосторожного обращения с огнем погибли 95 человек, из-за курения случились 59 пожаров, которые унесли жизни 65 человек.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС