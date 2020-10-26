Четыре человека пострадали в аварии на трассе Р43

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека пострадали в ДТП на автодороге Р43, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла днем 25 октября на 299-м км автодороги Р43 граница России - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. 60-летняя водитель Peugeot 806 не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с Peugeot 406, за рулем которого была 35-летняя женщина.

В результате пострадали водители, а также ехавшие в минивэне 32-летняя женщина и 11-летний мальчик. Он не был пристегнут, в машине отсутствовало автокресло. Пострадавшие доставлены в больницу. Для осмотра медикам также передан 4-летний ребенок из Peugeot 406, который находился в автокресле и был пристегнут.

По предварительной информации, во время движения водителю минивэна стало плохо, это и могло стать причиной аварии. По факту ДТП проводится проверка.-0-