Четыре человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Могилевском районе

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении двух автомобилей в Могилевском районе пострадали четыре человека. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 12 января около 17.35 вблизи агрогородка Межисетки Могилевского района. "На 24-м км автодороги Могилев - Бобруйск Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Multivan", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии травмы получили водитель легковушки и его 16-летний пассажир, а также водитель микроавтобуса и его пассажирка. Они госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-