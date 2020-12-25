Четыре человека пострадали в лобовом столкновении легковушек в Мостовском районе

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое столкновение произошло в Мостовском районе, четыре человека госпитализированы, сообщили БЕЛТА в МВД.

"24 декабря около 17.25 на 9-м км автодороги Лунно - Гудевичи - Олекшицы 45-летний водитель "Крайслера" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Дачиа", в котором ехала семья из Скиделя", - рассказали в МВД.

После аварии в хирургическое отделение местной больницы были госпитализированы 53-летний водитель и 23-летняя пассажирка "Дачия", а также 50-летний пассажир "Крайслера". В реанимационное отделение волковысской больницы доставлена 51-летняя пассажирка "Дачиа".

Единственный, кто в аварии серьезных травм не получил, - водитель "Крайслера". По результатам медосвидетельствования он был пьян (1,8 промилле).

Виновник аварии - житель Мостовского района. 1 февраля 2018 года задерживался за управление в состоянии алкогольного опьянения. Осенью того же года за аналогичное правонарушение его судили уже по уголовной статье и на год направляли в исправучреждение.

Выяснилось, что накануне аварии мужчина вместе с приятелем гостил в деревне Струга, после чего в нетрезвом виде направился домой в деревню Гудевичи.-0-